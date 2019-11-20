Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом ведутся на рабочем уровне, но говорить о результатах пока рано. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне", - сказал он.

В то же время премьер уточнил, что "о результатах говорить рано", поскольку прошло всего несколько месяцев. Предполагается, что они продляться полгода-год, но первый прогресс будет уже через несколько месяцев.

Напомним, Яков Смолий рассказал временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору о тому, что регулятор столкнулся к препятствиями на пути к сотрудничеству с МВФ.

Ранее "Страна" сообщала, что миссия МВФ в Киеве встретилась с руководством Нацбанка.