Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на трех участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где было разведение сил и средств сторон, на данный момент время нет обстрелов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу вас всех заверить, что на трех участках разведения никаких обстрелов сейчас нет, и это самое главное", - сказал он журналистам в среду во время посещения Станицы Луганской.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова пойти на разумный компромисс в разрешении конфликта на Донбассе во время встречи лидеров стран "Нормандской четверки" 9 декабря.

Также мы рассказывали, как у Зеленского готовят срыв принятия закона об особом статусе для Донбасса.