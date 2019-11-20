Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую на КПВВ между подконтрольным Украине и оккупированным Донбассом.

Зеленский утверждает, что в Станицу Луганскую прибыл немного ранее запланированного, чтобы зря не ждать.

"Переговоры об этом длились так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мосту люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать "скорая", можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним, что мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская" был разрушен в 2015 году. ЛНР и Киев договорились отремонтировать конструкцию, с 1 августа начались работы по разминированию перед мостом.

Ранее "Страна" писала о том, что представители "ЛНР" свободно прибыли в Станицу Луганскую и устроили уличный диспут с главой района.

Также мы сообщали, что большинство жителей "ДНР" и "ЛНР" не верят, что Зеленский добьется мира на Донбассе.