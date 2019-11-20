Грядущей зимой цены на газ в Украине, вероятно, будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины. Об этом в интервью "24 каналу" сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"На самом деле летом (июль, август, сентябрь - Ред.) у нас была очень низкая цена. Ежемесячно цена снижалась, несмотря на то, что был больше спрос и европейские рынки показывали низкую цену. Мы действительно получили одну из самых низких цен, к примеру, если сравнивать с прошлым годом", - напомнил он.

Но осенью цена на газ начала расти. "Наверное, учитывая увеличение спроса, в декабре также будет некоторое увеличение этой цены", - сказал министр.

Оржель отметил, что начиная с 1 января 2020 года потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины. "Остановка транзита, кроме экономического фактора, что газа нет, имеет очень большой психологический фактор. То есть риск безопасности поставок", - добавил он.

Как сообщала "Страна", в Польшу во вторник, 19 ноября, прибыло судно, которое перевозило американский сжиженный газ для Украины. "Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - сказано в сообщении посольства США в Украине.

Напомним, что 20 ноября, в Брюсселе может состояться очередной этап трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-Россия-Украина.