Украинское правительство хочет реализовать пилотный проект по созданию региональных офисов, которые будут способствовать евроинтеграции Украины. Об этом заявила заместитель руководителя службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Лариса Полищук, передает "Укринформ".

"Что касается офисов по вопросам евроинтеграции, сейчас мы говорим о пилотном проекте. Мы рассматриваем возможность работы по этому вопросу в Херсонской области, в приоритете правительства было сказано о том, что мы сейчас попробуем сосредоточиться на южных и восточных регионах. Пилотный проект - это будет у нас Херсон. Второй - мы смотрим на Харьков. Он будет реализовываться путем самофинансирования вместе с европейцами, и мы будем закладывать средства уже при доработке Государственного бюджета", - сказала она.

В то же время заместитель министра финансов Василий Шкураков объяснил, что документ о выделении средств, необходимых для работы программы, уже передан в Верховную Раду.

"Также будут подаваться предложения от народных депутатов и при рассмотрении в первом чтении, Министерство финансов будет дорабатывать его согласно этих предложений. Поэтому мы просим этот вопрос включить-рассмотреть - и уже тогда для подготовки ко второму чтению законопроект будет доопрацювуватися", - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет министров Украины открыл для публичного доступа систему мониторинга за прогрессом выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

До этого "Страна" писала, что в Брюсселе литовские депутаты из политической группы "Европейской народной партии" выступили с инициативой запустить так называемый "процесс трио" для ускорения евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии.