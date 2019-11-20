В Черниговской области в городе Козелец 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу ЗАГСа с ножом прямо перед посетителями с детьми. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Он около десяти раз ударил ее ножом в различные части тела, а затем скрылся. Сразу же потерпевшую доставили в реанимацию, где ей оказали первую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Искали нападавшего специально созданные группы из участковых офицеров и оперативников. Им помогала Муниципальная стража и частные охранные компании. Все въезды-выезды из Козельца были перекрыты, фото мужчины моментально облетело поселок. Вечером его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту нападения открыто уголовное производство с правовой квалификацией "покушение на убийство". Досудебное расследование продолжается.

Видео: YouTube/ГУНП в Чернігівській області

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