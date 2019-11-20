В киевской больнице скончался ветеран АТО Игорь Панов (позывной Хан), которого вместе с женой жестоко избили в подъезде их дома в ночь на 10 ноября. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети.

"После избиения, Хан впал в кому и, к сожалению, сегодня умер", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 10 ноября избитых Игоря Павова и его жену в бессознательном состоянии, с проломленными головами соседи нашли в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова. Позже за совершение нападения задержали двоих мужчин, один из которых оказался пасынком Хана. Суд взял их под стражу. В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове сотрудника военкомата избили после вручения повестки призывнику.