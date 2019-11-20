Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!", где сделал несколько заявлений - в том числе об Украине.

Позже ряд высказываний по будущему Донбасса сделал и Владимир Зеленский - он открывал восстановленный мост в Станице Луганской.

Эти заявления важны с точки зрения предстоящей в Париже встречи "нормандской четверки", на которой могут быть приняты важные решения по реализации Минских соглашений. Или по их полной денонсации.

Дело в том, что в Киеве открыто говорят, что хотели бы выйти из Минска-2. И связывают поездку Зеленского в Париж именно с возможностью пересмотра этих соглашений.

Как именно их хотят пересматривать - "Страна" разбиралась в материале Похоронить Минск. Как у Зеленского готовят срыв принятия закона об особом статусе для Донбасса.

Если вкратце - то речь идет о принятии такого закона об особом статусе Донбасса, который вычеркнет или ослабит положения об автономии Донецка и Луганска и амнистии сепаратистов.

В команде президента заявляли, что переписывать закон сядут лишь после Нормандской встречи. Поэтому не исключено, что именно такие предложения Зе намерен повезти в Париж.

Однако на сегодняшем форуме Путин дал понять, что против идей, которые звучат из Киева. А Зеленский наоборот заявил, что выборы на Донбассе пройдут лишь после возвращения "ДНР" и "ЛНР" в Украину. Что противоречит сказанному его российским коллегой.

"Страна" разбиралась, что эти противоположные высказывания значит для Нормандского формата.

Без Минска нет Парижа. Что сказал Путин

Путин заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений.

"Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными. Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены", - сказал он.

Российский президент вопроизвел, как видят эту проблему в Киеве. По его мнению, там считают, что "закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким. Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно".

Путин также сказал, что если украинцы и хотят переписать закон, то нужно это обсуждать с теми, кто получит особый статус.

"Возможные новые законы по Донбассу, не согласованные с ДНР и ЛНР, заведут ситуацию в регионе в тупик", - заявил хозяин Кремля.

То есть в Росси снова - уже устами президента - дают понять, что договариваться с Украиной за рамками основных пунктов Минских соглашений не собираются. Как бы предупреждая Киев скорректировать свои предложения для нормандской встречи, пока еще есть время.

4 вопроса от Зеленского

Владимир Зеленский сегодня приехал в Луганскую область открывать мост в Станице Луганской. И тоже сделал кое-какие заявления о том, чего ждет от нормандской встречи.

Он сказал, что поднимет в Париже четыре основных вопроса.

Первый - это возвращение всех украинских пленных и в какие сроки. И скорее всего по этому поводу лидеры договорятся (опыт благо есть).

Второй - обеспечение полного прекращения огня с конкретными сроками и какая обязанность у сторон, если оно не выполнено.

"Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное – это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - сказал Зеленский в Станице Луганской.

Прекратить огонь можно лишь путем отведения сил - то есть видимо будет разработан график новых разведений. С чем по идее проблем тоже не возникнет.

Третий вопрос - передача Украине контроля над границей с Россией. Здесь президент вообще ничего не уточнял: требует ли он границу до или после выполнения Минских соглашений. Но судя по последнему вопросу, о котором ниже - до.

Да и по предыдущим заявлениям членов Зе-команды - там рассматривают некий совместный с ОБСЕ контроль над границей еще до выборов на Донбассе.

Четвертый вопрос - Зеленский дал понять, что выборы нужно проводить на территории, которая снова станет подконтрольной. То есть вернется в Украину еще до выборов. Что, конечно, противоречит Минску-2 да и формуле Штайнмайера.

"Вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал Зеленский в Станице Луганской.

Впрочем, как всегда Зе говорил максимально неконкретно и критериев, какую территорию он считает украинской, не перечислил.

Если президент хочет, чтобы до выборов "республики" самоликвидировались, границу передали Украине, а на территорию зашли ВСУ - то, конечно, это слив и нормандского, и минского процесса. И в лучшем случае - заморозка конфликта. А в худшем - продолжение войны. Потому что оппоненты на это не пойдут (и выше это лишний раз было сказано Путиным).

Раньше Зе говорил, что выборы станут возможны, когда в Донецке и Луганске не будет никаких войск - включая украинских. То есть предлагал демилитаризацию ОРДЛО.

Он опять же не конкретизировал, куда денутся, к примеру, граждане Украины, воевавшие на стороне "ДНР" и "ЛНР". Которые на данный момент организованы в рядах "народной милиции". Но можно предположить, что имелся в виду отвод российский войск (не будет же Зеленский требовать вывода своих граждан со своей территории?).

Как бы то ни было - очевидно, что в Париже Зеленский будет обсуждать формат выборов, при котором территория "ЛДНР" как минимум формально превратится в нечто иное, чем сейчас. Что именно - пока вообще непонятно.

Правда, памятуя напоминания Путина о Минских соглашениях, это действительно означает выход из них. Поскольку никакой ликвидации "ДНР" и "ЛНР" до выборов они не предполагают.

Впрочем, не исключено, что фраза президента была сказана на широкую публику, и вообще не стоит пытаться ее наполнить каким-либо содержанием. А значит, идеи для переговоров с лидерами "нормандской четверки" у Зеленского до поры хотели бы не афишировать.

Вопрос только, от кого прячут эти идеи. От националистов, которые грозят "Штайнмайер-майданом" - или от партнеров по Нормандскому формату, чтобы они не отменили встречу до ее начала.