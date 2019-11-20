В Кременчуге Полтавской области нашли застреленным депутата Кременчугского районного совета от "Укропа" Андрея Гаврилова. Об обнаружении тела сообщила 20 ноября во Facebook полиция Полтавской области.

"Сегодня, около 10, в автомобиле" Тойота "обнаружено тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении правоохранителей.

Фото: facebook.com

Местное издание Полтавщина, ссылаясь на местную полицию, пишет, что правоохранители рассматривают версию самоубийства Гаврилова и дает детали трагедии.

Автомобиль с погибшим нашли в районе кондитерской "Лукас", недалеко от школы-интерната № 21 в Кременчуге. Когда Гаврилова нашли, машина была закрыта изнутри и заведена. Пистолет лежал на погибшем. На месте работают криминалисты.

"Около 10 утра поступило сообщение в полицию от женщины с той улицы, где нашли умершего. Он приехал на эту улицу к ней. Она вышла и увидела легковой автомобиль Toyota, закрытый изнутри. В салоне обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями от оружия. Пистолет скорее всего его собственный, лежал рядом. Сейчас авто осматривают, опрашивают возможных свидетелей. Подробностей мы не рассказываем пока", – рассказала представитель пресс-службы кременчугской полиции Анна Васенко-Волювач.

По данным из открытых реестров, погибший депутат был местным предпринимателем.

Фото: poltava.to

Напомним, что под Полтавой депутат райсовета после ссоры с женой прострелил себе голову из охотничьего ружья.

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