В Киеве на Троещину могут пустить вместо метро скоростной трамвай по Северному мосту. Примерный срок - в течение 2-3 лет. Об этом сказал советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов в интервью liga.net. Также этот мост могут расширить для нужно велосипедистов и пешеходов.

"Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не исключал со стола историю о легком метро - speed tram (скоростной трамвай - Ред.). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов. Проект примерно займет 2-3 года, сейчас Мировой (Всемирный - Ред.) банк его готовит. К апрелю будем понимать детали. По их оценке, проект стоит 300-500 млн долларов, что дешевле альтернативных проектов", - отметил советник Кличко.

На вопрос о сроках начала и завершения строительства, Бахматов ответил:

"Думаю, год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку - в апреле смогу сказать точнее".

В октябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что линию метро на Троещину удастся построить через 3-5 лет при условии финансирования.

В октябре 2018 года Кличко подписал распоряжение об осуществлении строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в период 2018-2025 годов.

Согласно документу, заказчиком работ является коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" (кроме участка от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная" (Радужный массив).

Как сообщала "Страна", в среду, 20 ноября, в киевской подземке снова произошел масштабный сбой. Киевский метрополитен предупредил пассажиров о технических работах, из-за которых оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карточки было временно нельзя.

Напомним, что на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта с 21:00 22 ноября до 07:00 23 ноября.