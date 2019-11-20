В России на военном параде на Красной площади, который посвящен 9 маю, покажут более двух десятков образцов новой военной техники. Об этом заявил Министр обороны Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

По его словам, среди представленных оружий будет машина пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерную систему дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун".

С-300В. Фото: Twitter/5WPftKqhEDodri2

Как известно, всего в параде планируется участие 14 000 человек и около трех сотен единиц вооружения.

Деривация-ПВО. Фото: Twitter/topwar_ru

Напомним, 22 сентября, в Иране прошел военный парад, на котором показали новые типы военной техники и вооружения. На нем показали баллистические ракеты средней дальности и новые системы ЗРК.

До этого мы писали, что военнослужащие Нацгвардии Украины вместе с представителями СБУ нашли тайник с боеприпасами в селе Чермалык (Донецкая область).