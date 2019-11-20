Журналистку "Страны" Юлию Корзун не пустили на брифинг после заседания Кабинета министров Украины, несмотря на то, что она проходила аккредитацию через гугл-форму. Об этом корреспондент написала на своей странице в Facebook.

Корзун рассказала, что пресс-служба не пустила ее внутрь, заявив о том, что ее нет в списке.

"К слову, а кто придумал систему аккредитации по гугл-форме? Гениально для пиарщиков. Журналисту нереально доказать, что он на самом деле вовремя аккредитовался (как я)", - рассказала Корзун.

Она также заявила о том, что прес-служба не желала ее выслушать.

"Разговаривать с пресс-службой бесполезно - все равно что говорить с Теслой. На мою просьбу пропустить меня, услышала категорическое "Нет, там уже личная охрана Гончарука". Да, открою тайну: премьер не приезжает на брифинги на самокате, а приходит с личной охраной. Но не понимаю, зачем она ему, если у него есть такая выдрессированная пресс-служба?" - поставила риторический вопрос журналистка.

Скриншот: Facebook/Yulia Korzun

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