Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Интерфакс.

"Это вопрос к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти", - сказал Новак.

По его словам, в случае завершения строительства проекта можно рассчитывать на поставки уже в этом году. Он отметил, что все зависит от скорости достройки, а также ряда вопросов, касающихся пусконаладки, заполнения трубы.

Напомним, что Бундестаг одобрил правки, которые позволят запустить Северный поток-2.

Также мы псиали о том, что ОБСЕ признала "Турецкий поток" и "Северный поток-2" средствами политического принуждения.