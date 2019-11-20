Кремль допустил запуск Северного потока - 2 уже в этом году
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Интерфакс.
"Это вопрос к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти", - сказал Новак.
По его словам, в случае завершения строительства проекта можно рассчитывать на поставки уже в этом году. Он отметил, что все зависит от скорости достройки, а также ряда вопросов, касающихся пусконаладки, заполнения трубы.
Напомним, что Бундестаг одобрил правки, которые позволят запустить Северный поток-2.
Также мы псиали о том, что ОБСЕ признала "Турецкий поток" и "Северный поток-2" средствами политического принуждения.
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