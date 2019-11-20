На переговорах с Украиной Россия не раз предлагала прямые поставки газа с 2020 года в объеме 15 млрд кубометров в год. Об этом сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак, сообщает в среду, 20 ноября, ТАСС.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита (газа - Ред.) мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок (Украины - Ред.), а не через реверс", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия Украине напрямую поставлять 15 млрд кубометров газа.

При этом Новак отказался комментировать перспективы газовых консультаций, "поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны" на предложение Газпрома.

"Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", - заключил он. Новак также сообщил, что поставки газа по трубопроводу Северный поток - 2 могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года. "Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти. Может быть и в этом году постараются сделать", - сказал министр, отметив, что это зависит от технических нюансов.

Из "Газпрома" направили "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.



В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Как сообщала "Страна", российский "Газпром" за несколько недель увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров.

"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - говорится на фб-странице гендиректора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

При этом контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год.