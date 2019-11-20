Вратаря украинской сборной Андрея Пятова признали лучшим голкипером на квалификации Евро-2020. Об этом свидетельствуют цифры аналитической компании InStat.

Так, голкипер "Шахтера" занял первое место среди всех вратарей, которые сыграли более половины из восьми поединков отбора. Рейтинг эффективности Пятова составил 312 баллов.

На втором месте оказался гокипер Германии Мануэль Нойер, у которого столько же баллов, как и у Пятова. Однако он провел на одну игру меньше и пропустил на один гол больше. Закрывает тройку лидеров англичанин Джордан Пикфорд со своим 301 баллом.

Фото: instagram.com/piat30

Всего в отборе Пятов провел 8 поединков, из которых пять – на ноль. Пропустил он 4 мяча.

До этого Пятова признали рекордсменом сборной Украины по количеству матчей среди вратарей.

Напомним, что в этом году после матча с Сербией украинская сборная по футболу впервые за годы независимости закончила год без поражений.

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