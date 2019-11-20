562 свидетеля допрошены по 13 уголовным делам, связанным с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявлеят Госбюро расследований, сообщается на сайте ведомства.



Также уточняется, что правоохранители в рамках этих уголовных производств направили 431 запрос, получили 205 временных доступов к вещам и документам. Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту прохода Керченского пролива украинскими кораблями.



Наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО Кузница на Рыбальском, а также на счета экс-нардепа и главы КГГА, ныне формального владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро.



Кроме того, направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства по незаконной переправке через госграницу Украины с использованием заведомо поддельных документов. При этом запросы о правовой помощи в Россию не направлялись ни по одному из производств.



Сам Порошенко лишь три раза явился на допросы, а 20 раз - проигнорировал их. По утверждению ГБР, на допросах он не помогал следователям в установлении истины по делу.



"Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода Кузница на Рыбальском на сумму около 300 млн долларов пятый президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно", - говорится в сообщении.



Также Порошенко не появился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшем отмывании доходов, полученных преступным путем, при продаже указанного завода.



ГБР также напоминает, что в Генеральную прокуратуру направлен проект сообщения о подозрении Порошенко в деле по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мая текущего года.



Также предоставлен перечень всех уголовных производств:

переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти;

захват государственной власти и подлог при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде;

предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната);

незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы);

незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы Украины в Польшу;

организация и незаконная переправка судьи Николая Чауса через госграницу Украины в Молдову;

отмена решения председателя Первомайской райадминистрации Николаевской области по зачислению земучастка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности;

уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация преступных доходов при продаже завода Кузница на Рыбальском;

уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация преступных доходов при сделке по купле-продаже ООО Телеканал Прямой;

противоправное завладение имуществом базы отдыха Ивашка Украинского общества слепых должностными лицами ООО Союз-Инвест;

неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019: проведение конкурса в короткие сроки и изменение порядка проведения конкурса;

злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты бюджетных средств на зарплату им;

вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента и членов СНБО относительно решения об отмене национализации ПриватБанка.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко не явился на допрос по котлу Иловайска.

Также мы сообщали, что Порошенко срочно вернулся из Турции, услышав о подготовке подозрения против себя.