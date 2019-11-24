24 ноября в мире отмечают день моржа и американский праздник - день друзей. На церковном календаре - День мучеников Виктора и Стефаниды, пострадавших за веру. Именины отмечают Евгений, Виктор, Максим, Федор и Тимофей.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают память мученика Виктора и мученицы Стефаниды, которые жили при императорстве Марка Аврелия Философа во II веке в Италии. Виктор пострадал за то, что открыто проповедовал христианство. Он не стал участвовать в жертвоприношениях богам Рима. За отказ его предали пыткам и выкололи глаза, но мученик оставался невредимым. Тогда ослепли его истязатели. В итоге святого мученика Виктора обезглавили. На месте мучений Виктора находилась и жена одного из стражников - 16-летняя Стефанида. Увидев ангелов девушка и сама уверовала и также предпочла смерть жертвоприношениям и поклонению идолам. По преданию, ее тело разорвали привязав к пальмам.

В народе отмечают день преподобного Феодора Студита, исповедника. Наши предки считали, что с этого дня ветры становились особенно холодными, а землю сковывает мороз. Часто в этот день выпадал снег. А если было сыро, к 4 декабря ждали оттепели. Если же день был ясным, предвещали похолодание.

Международные праздники

Сегодня отмечают Всемирный день моржа. Праздник в честь морского млекопитающего учредили в 2008 году, его инициатором выступил Всемирный фонд дикой природы.

В США сегодня отмечают День друзей. Праздник приурочен к выходу бестселлера известного писателя и психолога Дейла Карнеги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей" и совпадает с датой рождения основателя бесконфликтного и успешного общения.

События и даты

В 1642 голландский мореплаватель Абель Тасман открыл у берегов Австралии остров, который позже назвали его именем - Тасмания.

В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свой труд "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь", тираж книги был раскуплен за день.

В 1991 году вечером в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии на фоне СПИДа скончался британский рок-музыкант, лидер группы "Queen" Фредди Меркьюри.

Последняя песня Меркьюри - Mother Love. В ней он рассказывает о своих переживаниях

В 1994 году миссия ОБСЕ начала свою деятельность в Украине.

В 2004 году ЦИК обнародовала официальные результаты президентских выборов, победителем которых признали Виктора Януковича.

Сегодня сербский кинорежиссер и обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица отмечает 65 лет. В Украине Кустурица находится в "черном списке" артистов, угрожающих нацбезопасности, а в 2017 году он попал в списки "Миротворца" за гастрольную деятельность в Крыму. Его самые известные фильмы: "Помнишь ли, Долли Белл?", "Папа в командировке", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Андеграунд", "Жизнь как чудо", "По млечному пути".

Именины

Сегодня День ангела Виктора, Евгения, Максима, Стемана, Тимофея и Федора