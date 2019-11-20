"Чтобы читали научные статьи". Украинских военных обяжут знать английский язык
Украинские военные будут обязаны говорить на английском. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя министра обороны Алину Фролову.
"Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО, и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран. Министерство обороны понимает, что это проблема и определило, что у нас будет специальное направление", - рассказала она.
По словам замминистра, оно будет разложено на три компонента.
"Первый - ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все Вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе - это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы - мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным", - объяснила она.
Фролова отметила, что на это будет выделено год или два, однако "крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком".
"И третье - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку", - добавила она.
Ранее "Страна" сообщала, что пятеро чиновников Минобороны арестованы с залогом в 76 миллионов.
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