Черная пятница проходит в Украине уже несколько лет. В этом году ночью с 28 на 29 ноября в полночь откроются двери многих магазинов, предлагающих хорошие скидки. Традиция делать выгодные предложения покупателям пришла из США, где люди на следующий день после дня Благодарения брали выходной и отправлялись делать покупки в первый день рождественских распродаж.

Поскольку мероприятие с каждым годом приобретает все большие масштабы, к нему присоединяется местные ритейлеры. В этот день можно купить технику, обновить гардероб или приобрести новогодние подарки. Размер скидок будет варьироваться от 10 до 90%, в зависимости от статуса производителя. Мы рекомендуем воспользоваться предложениями с пользой и подготовить подарки под елку для самых близких.

Интернет-магазин Panama: что выбрать для ребенка

Онлайн-ритейлеры не отстают от офлайн-точек и устраивают распродажи, поэтому это отличная возможность найти товары, сидя дома за компьютером с чашкой чая. Интернет-магазин Panama скорее всего знаком родителям, поскольку предлагает детские товары из разных категорий. На сайте представлены одежда, игрушки, гигиенические средства, наборы для творчества, детский транспорт и даже товары для молодых родителей.

Если вы ищете новогодний подарок малышу, заранее загляните в раздел игрушек. В интернет-магазине представлены товары популярных брендов, которые имеют сертификаты качества. Не дожидаясь Черной пятницы, на сайте уже действуют скидки на фигурки известных персонажей от Funko, пазлы Ravensburger, мягкие игрушки Bush Baby World и Jakks Pacific. Детям школьного возраста понравятся инструменты для активных уличных игр: зимой лучше выбрать те, которые помогут получить максимум удовольствия от холодного сезона. Юным художникам или рукодельницам подойдут наборы для творчества, а если ребенок увлечен наукой, обратите внимание на экспериментальные наборы.

Что подарить подросткам

Подросткам будут интересны следующие категории товаров:

Электроника — как раз на нее ожидаются большие скидки в Черную пятницу.

Аксессуары, но для этого нужно точно знать вкус получателя.

Косметика и парфюмерия — подойдет преимущественно девочкам.

Книга — найдет отклик у «книжных червей», если вы знаете их литературный вкус.

Что подарить взрослым

Если вы выбираете подарки действительно важным людям, то с идеями не должно возникнуть проблемы. Чтобы удивить человека, достаточно внимательно за ним понаблюдать и узнать, чего ему действительно не хватает. Составьте список желаний и найдите альтернативу каждому подарку: это поможет вам ориентироваться в скидках Черной пятницы и быстро принимать решения. Поскольку в этот день цены снижают почти все компании, то найти товар будет достаточно легко. Вот несколько идей, чем порадовать партнера, родителей, друзей или родственников:

Путешествие — ожидается обвал цен на авиабилеты, а также на туры по Украине;

Электронный девайс, который упрощает жизнь, понравится старшему поколению, но обязательно продемонстрируйте, как им пользоваться.

Хороший парфюм порадует получателя и подчеркнет его статус, особенно если он произведен известным парфюмерным домом.

Мы не рекомендуем дарить одежду и обувь, несмотря на то, что эти категории товаров будут продаваться с хорошими скидками. Во-первых, сложно выбрать размер без примерки, во-вторых, вряд ли будет возможность вернуть некоторый товар. Но вы можете выбрать наряд себе, главное запастись терпением, стоя в очереди к кассе.