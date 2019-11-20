20 ноября была опубликована четвертая запись в рамках Криворожгейта - скандала, который разгорелся после публикации серии аудиозаписей разговора депутатов "Слуги народа" во время ужина в криворожском ресторане "Околица". Разговоры были записаны 25 сентября 2019 года, но обнародованы почти два месяца спустя. В них депутаты и местная полиция обсуждают крышевание правоохранителей, контроль над уголовными делами по металлолому, покупку местного телеканала, а также назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, намекая, что она могла занять должность "через постель". Разбирались в подробностях Криворожгейта.

Запись №1. Крыша для полиции и дела с металлоломом

Первая запись была обнародована 18 ноября. Ее опубликовал нардеп "Слуги народа" Антон Поляков, которого собирались исключить из фракции. На ней "слуги народа" обсуждали назначение начальника полиции в родном городе Владимира Зеленского и обещали полиции политическую крышу в Киеве и защиту от прокуратуры и ГБР.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (героиня секс-скандала в Раде), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-скандала), Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Суть всего разговора сводилась к тому, что "слуги народа" лично будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция. При этом депутаты неоднократно повторяют, что "их крышу держит" лично президент Украины, и поэтому предписывают руководителям полиции держать прямую связь только с ними, уточняя конкретный порядок коммуникаций - включая срочный приезд в Киев и общение в кабинетах парламента, защищенных от прослушки.

"Слуги народа", судя по записи, лично хотят контролировать все дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам.

Расшифровка разговора:

Юзик: Я хочу представиться, я Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге. И мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич, Юра Кисель. Он списочник. Я по 33-му округу, это два района – Центрально-городской и Металлургический. Владимир Захарченко...

Так, мажоритарщик, тоже по 31 округу, это северные районы – Тарновской и Покровский. Слава Медяник - это Днепропетровск, 26 округ (его поправляют: 27-й). Я все запоминаю, 27-й.

Ну, он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохоронных органов, Вова тоже, и Владлен Неклюдов, как говорят, известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки.

Мы все прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Вилкул и иже с ними, а последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который был приближен к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему здесь спускалось все с рук.

Реплика: Не только здесь. В области.

Полицейский: Как быть с ними? Что... Какая с ними политика экономического характера? Это ему больше... Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

Реплика: Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юзик: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. В прокуратуру, в ГБР. Пускай они скажут, чо ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим (все вместе говорят неразборчиво).

Реплика: Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе президента, у нас у всех тут... Если какие-то не дай бог... то у всех руки будут отрубаны по шею. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

Полицейский: А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

Юзик: Ты не должен ничего бояться.

Реплика: Вот это что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, я еще раз говорю, стоит президент...

Юзик: Еще там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры, с Трубой будет Владлен (решать вопросы - Ред.), я здесь.

Реплика: Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить по ним.

Юзик: Щекотливые вопросы, по поводу металлолома ... мы с вами советуемся.

Запись №2. Скандал с замминистром Клитиной

Во второй записи нардепы и полицейский обсуждают персону замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, намекая, что она добилась своей должности "через постель".

В Министерство инфраструктуры Александра Клитина попала еще в 2015 году и была советником министра Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили директором группы поддержки реформ министерства, который финансируется Евросоюзом. Там она проработала до сентября 2018 года. А практически ровно через год вернулась в структуру только уже на должность заместителя министра. По слухам, Клитина состояла в романтических отношениях с Хью Мингарелли, бывшим представителем ЕС в Украине.

Расшифровка разговора:

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!

(смех)

- Это называется, я чиста перед вами

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

- У кого-то 5 детей?

- У вас там интересно

- А Савченко где?

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…

- Ну понятно".

После публикации аудиозаписи разгорелся еще дин скандал. Пранкер Джокер пообщался с замминистра от имени лица. приближенного к президенту, а после обнародовал переписку с Клитиной. В ней она сообщила, что ее начальник Криклий "крутит-мутит с тендерами", а в министерстве есть люди Ахметова и Коломойского.

Свое назначение через постель замминстра категорически отрицала.

Запись №3. Информационная война и покупка телеканала

Третий отрывок разговора был посвящен "информационной войне" и попыткам поставить под контроль Первый городской телеканал в Кривом Роге. Его планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог". Фигурировали суммы 600-700 тысяч гривен в месяц на заплату и содержание канала.

В разговоре участвовали Владимир Огурченко, шеф областной полиции Днепропетровщины, Юрий Корявченков ("Юзик"), Владлен Неклюдов и другие нардепы от "Слуги народа". "Страна" публиковала полную расшифровку третьей записи.

Расшифровка записи:

Огурченко: Человек подошел и сказал: Владимир Георгиевич, у меня первое будет, с чем я столкнусь, это информационная война.

Мужской голос: Да. Да. Грязь будут лить точно, потому что на потому что на Неклюдова уже начали лить. Мы уже привыкли к тому. На Юру не льют потому что он на выборах особо в городе не был...

Другой мужской голос: А меня боятся. (Смех) Ну, по-честному. Но я не по тому. Я по информационной поддержке принес в Офис президента, кстати (неразборчиво)... ведь Усов (экс-нардеп из Кривого Рога - Ред.) по своему участку продает. Продает задешево.

Женский голос: "Первый городской" продает.

Неклюдов: Канал, да. "Первый городской" канал.

Реплика: Есть "Рудана" (местный телеканал - Ред.), но есть "Первый городской". "Рудана" является муниципальным каналом. Но фактически она полностью на той стороне (на стороне мэра Кривого Рога Юрия Вилкула - Ред.).

Мужской голос: я пошел в Офис президента, и Офис президента сказал , что мы и сами такое создадим. Я говорю: это создалось за пять миллионов.

Реплика: И они формируют определенную думку...

Мужской голос: А вам, чтобы вам больше это самое на выборах, он пригодится. Мне он нафиг не нужен.

Юзик: Не, он и на выборах пригодится, и в дальнейшем.

Мужской голос: Брать не надо, я говорю, я сделаю все, чтобы КМК его профинансировал. Зарплата, содержание канала - 600-700 тысяч гривен в месяц.

Запись №4. Как "слуги народа" делили Кривой Рог

Четвертая часть касается того, как полиция должна держать коммуникацию с новой властью. В особенности - как себя вести новому шефу полиции Кривого Рога Сергею Лукашову. И кто их нардепов курирует какие темы в городе.

Расшифровка записи:

Юзик: ...Еще в этот момент мы проговорили с Володей, что у нас Владимир Захарченко – он вообще бывший, ну, бывших не бывает, а сейчас народный депутат, работник правоохоронной системы, уволился в 2006 году.

Захарченко: (вклинивается и говорит неразборчиво) Фактически... город криминальный. Но я без лишнего хвастовства скажу так: я вот, можно так сказать, на сто процентов не просто готов, я познакомлю с людьми, которые расскажут реальный стан вещей. Кто чем занимается. Сейчас так получилось, что я, встречая бывших преступных авторитетов, они сейчас уважаемые бизнесмены, в разговоре со мной говорят: Владимир Васильевич, ну даже мы того не делали, а сейчас делают ваши коллеги. Трошки неправильно звучит фраза "крышует". Они не крышуют, они возглавляют. Я говорю откровенно.

Реплика: Они есть организаторами всех этих движений.

Захарченко: То есть, яки люди влаживают свои деньги, яки влаживают в сбыт наркотиков, в металлолом, и так далее. Они не получают откат. Это их бизнес.

Реплика: И незаконная протекция.

Захарченко: Все. Все.

Реплика: Человек, который наших...

Второй голос: Ну давайте резюмируем?

Третий голос: Будем о жизни, а не о работе.

--- (новый кусок записи)

Огурченко: А мы можем общаться или нет?

Второй голос: Да, нормально

Огурченко: ...Чтобы не было, там, что вон Лукашов (глава полиции Кривого Рога - Ред.) уже общается с директором, грубо говоря...

Реплика: А он должен щас с ним общаться...

Огурченко: Я уточняю, чтобы понимать. Я же не буду звонить всем. Кому-то должен звонить одному. Мне там как руководителю и кому-то с вашей стороны.

Мужской голос: Если нужна коммуникация по КМК (Криворожсталь - Ред.)...

Огурченко: Ну, допустим, я буду звонить вам всем. Ему (Лукашову - Ред.) надо с кем-то конкретно криворожским, я думаю, что с Володей (Захарченко - Ред.).

Юзик: Я думаю, что с Володей.

Мужской голос: Это по криворожским, это не по бизнесу, да?

Огурченко: ну, я имею в виду, чтобы он (Лукашов - Ред.) в штангу не попал за незнание.

Мужской голос: (неразборчиво) Прилетает ваш... он встречается напрямую и улетает через 2 часа, об этом никто не знает, а у меня (неразборчиво) в кабинете через Поэтому коммуникация с КМК пожалуйста, вот. Да? В милиции, в правоохранительных органах, это вот Владимир (Захарченко - Ред.), он супер. По ГОКам - я не беру ГОКи.

Огурченко: Экономику мы с вами обсудим.

Мужской голос: Да.

Огурченко: Чтобы он же не зашивался здесь в плане того, что.. потому что чернуху всю будет он убивать. Он должен ни от кого не зависеть.

Мужской голос: У вас полный карт-бланш.

Другой голос: У вас крыша!

Реакция и последствия

После публикации записей народный депутат Антон Поляков обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о необходимости проверить на предмет возможного совершения преступления некоторых членов фракции "Слуга народа". Об этом Поляков сообщил "Стране" и показал соответствующие документы.

Речь в его письме идет о переговорах представителей фракции "Слуга народа" и руководства полиции Днепропетровской области.

Шеф Александры Клитиной, попавшей в скандал, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что доверие к его заместителю снизилось после пранка Джокера.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал министр журналистам.

При этом он уточнил, что слова его зама относительно того, что в министерстве "что-то мутят с тендерами на локомотивы" являются неправдой.

"Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение", - подчеркнул Криклий.

О Криворожгейте высказался бывший глава партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Во время рабочего визита в Днепр 20 ноября он сказал, что пока фракция по "скандальному разговору" не собиралась. По его словам, если будут подтверждения, что был нарушен закон, то будет проведена проверка.

"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи... Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения", - заявил Разумков.

Что значит "Криворожгейт"

Отметим, что наиболее активно разгоняют эти записи депутаты, которые связаны с так называемой "группой Коломойского".

По данным наших источников на Банковой, у них в последнее время нарастает конфликт с близкими друзьями Зеленского (так называемая группа Квартала, к которой относится и Юзик). Борьба идёт за контроль над потоками и целыми регионами. В частности, за Днепропетровскую область.

Судя по всему, эпизодом этой борьбы и являются слитые записи. Кроме того, отдельный удар наносится по Министерству инфраструктуры, где интересы Коломойского пока учитываются в меньшей степени, чем интересы того же Ахметова. Как кстати следует и из диалога Клитиной с пранкером.