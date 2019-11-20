Совсем скоро украинцев ждет приятное событие – Black Friday 2019 со скидками до 80-90%, подарками и приятными сюрпризами. Это тот самый день, когда можно не экономить, а наоборот, постараться совершить как можно больше покупок. Потому что магазины будут предлагать мегаскидки, разгружая склады перед новыми поступлениями. В это время можно сделать хорошие запасы самых необходимых товаров, купив их по минимальной стоимости.

Не пропустите выгодные предложения от крупнейшего интернет-магазина парфюмерии и косметики MAKEUP! Начнется грандиозная распродажа года традиционно в четверг, в ночь с 28 на 29 ноября. Товары более 500 брендов, в том числе из люксового сегмента, будут доступны со значительными скидками. В каждой категории для вас найдется интересное предложение – условия честны и прозрачны.

Скидки на Black Friday 2019 – реальность!

То, что украинцы не всегда доверяют различным распродажам, связано с недобросовестными продавцами, которые заранее устанавливают завышенные цены, а затем немного снижают их. В случае же с крупным магазином парфюмерии и косметики это исключено, так как такая торговая точка официально сотрудничает с производителями и может предлагать скидки напрямую от них. Также приятные подарки будут непосредственно и от самого магазина.

Почему это выгодно:

косметика и парфюмерия – это не техника, модели которой быстро устаревают, не товары с Алиэкспресс, у них есть фиксированная цена производителя, которую те с удовольствием снижают в честь праздника для всех любителей шопинга;

распродажа длится три дня – есть время выбрать и купить самое нужное не только без переплаты, но и с мегаскидкой до 90%;

удовольствие от покупки и сплошной позитив.

Не отказывайте себе в удовольствии купить действительно качественную косметику по приемлемой цене! Найти идеальный вариант для ухода за кожей, для создания безопасного макияжа можно, обратив внимание на популярные сейчас бренды органической косметики. Обычно стоимость таких товаров высока и покупатель не понимает, за что он будет платить. Ознакомившись с продукцией, купив ее по скидке, вы сможете оценить эффективность, нежный аромат, текстуру и другие плюсы в полной мере.

Как выбрать то, что нужно и не пропустить распродажу?

Черная пятница стоит того, чтобы заранее поставить себе напоминание о распродаже, а может быть и предварительно зарегистрироваться на сайте, заполнив форму с информацией об оплате и доставке. Чем меньше вы времени потратите на оформление заказа, тем выгодней будут ваши покупки.

Что и как покупать на Black Friday 2019?

составленный заранее список позволит быстро сориентироваться и просмотреть предложения по интересующей вас категории товаров;

шампунь, гель для душа, пена для ванны, декоративная косметика – это то, что покупается в качестве постоянных расходников, поэтому на них особое внимание, такая покупка будет выгодной;

товары, которые можно использовать для новогодних подарков: сахарные скрабы, бомбочки для ванны, ароматное кокосовое масло и т.д.;

свои любимые ароматы от элитных брендов – когда же, как не под Новый год порадовать себя невероятной сладостью тропических фруктов, экзотических цветов или острой пряностью имбирных духов с изысканными нотами дорогой древесины?

Шампуни с питательными маслами, увлажняющие кремы, омолаживающие маски и элитные духи распродаются очень быстро, так как на эти товары спрос всегда высок. Перед новогодними же праздниками самые популярные позиции парфюмерии и косметики исчезают с прилавков даже без скидок, поэтому поспешите. Удачного шопинга!