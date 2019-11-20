Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) намерена обесточить снабжающее водой около 75 тыс. жителей Луганской области коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" из-за 188 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию. Об этом говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.

Энергопоставляющая компания намерена обесточить райводоканал 19 декабря. "Определена дата обесточивания Попаснянского водоканала - 19.12.2019 года. Долг за электроэнергию составляет более 188 млн грн. Вынуждены обратиться к президенту Украины и, к сожалению, пойти на этот шаг", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что неоднократно обращалась к властям по поводу задолженности водоканала, но результатов нет. "Проблема Попаснянского водоканала в течение нескольких лет озвучивается ЛЭО на самых высоких правительственных уровнях. Но безрезультатно, неоднократные обращения остаются без рассмотрения, долги продолжают нарастать. У нас нет другого выбора", - заявляет ЛЭО.

Фото: facebook.com

Коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" Попаснянского районного совета снабжает питьевой водой жителей 19 населенных пунктов Луганской области, в том числе Попасное, Станицу Луганскую, Горское и Золотое.

Предприятие создано в 2014 году после начала Антитеррористической операции решением районного совета на базе КП "Компания Лугансквода" Луганского областного совета.

Напомним, что почти 40 тысяч жителей Донбасса оставались без воды из-за ремонта.

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