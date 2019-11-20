В Херсоне сотрудник полиции обнаружил на капоте своего автомобиля неизвестный предмет, который оказался самодельным воспламеняющим устройством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

"Сегодня утром в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил житель микрорайона "Второй Таврический". Мужчина рассказал, что обнаружил на капоте своего автомобиля, стоявшего на улице Владимира Великого, подозрительный предмет. На место выезжала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и специалисты-взрывотехники областного главка полиции", - сказала начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Фото: hr.npu.gov.ua

По ее словам, в коробке на капоте авто находилось самодельное зажигательное устройство.

"Оно было сделано из емкости, в которой находилось пол-литра горючей жидкости и воспламеняющий механизм. Если бы владелец машины попытался самостоятельно убрать коробку, произошло бы возгорание из-за которого пострадал бы автомобиль. Сейчас устройство обезврежено", - подчеркнула она.

Фото: hr.npu.gov.ua

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