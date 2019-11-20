Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали жителя г.Каменское, который "по заданию спецслужб РФ призывал в социальных сетях к совершению террористических актов в День Достоинства и Свободы", сообщается на сайте спецлужбы.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество согласился по идеологическим соображениям", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

В СБУ утверждают, что по заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях и накануне Дня Достоинства и Свободы начал размещать публикации с призывами к совершению террористических актов в городах Украины, в частности в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

"По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ блокировали деятельность мужчины, в результате обысков по адресу его проживания была изъята компьютерная техника, на которой хранятся доказательства, необходимые для досудебного расследования.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровской области грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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