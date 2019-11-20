Россия не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой. Об этом лично заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 20 ноября на одиннадцатом инвестиционном форуме под названием "Россия зовет!" Об этом сообщает портал REGNUM.

"Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - выдумка", - заявил президент РФ Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее на этом же инвестиционном форуме президент России лестно отозвался о главе Украины Владимире Зеленском, назвав его симпатичным человеком.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин обещал канцлеру Германии Ангеле Меркель сохранить транзит газа в Европу через территорию Украины.