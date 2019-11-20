Российский "Газпром" в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров. Об этом сообщил в Facebook гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, после предложения "Газпрома" о продлении контракта на год, "создается впечатление, что Газпром особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020".

"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - подчеркнул Макогон.

Фото: facebook.com

Напомним, что министр Оржель назвал неприемлемыми предложения "Газпрома" по транзиту газа.

Также мы писали о том, что директор "Нафтогаза" опубликовал мем, а затем подтвердил получение предложения от Газпрома.