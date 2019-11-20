Молодой спортсмен из Китая Цэнь Сяолинь в рамках шестых Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой, которые проходили в Шанхае, побил собственный рекорд Гиннеса, прыгнув за 30 минут 1141 раз. Об этом сообщает Gazeta.

Видео: Twitter/360tv

Так, сперва 17-летний спортсмен сумел прыгнуть 228 раз за 30 секунд. А за 30 минут он совершил 1141 прыжок, что на 5 раз больше, чем в его рекорде в прошлом году. 

Напомним, вратарь донецкой команды Шахтер Андрей Пятов стал рекордсменом сборной Украины по количеству матчей среди вратарей.

 

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