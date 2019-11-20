Нардеп Антон Поляков опубликовал четвертую аудиозапись из цикла "Общение депутатов от Слуги народа с полицией в Кривом Роге". Запись сделана 25 сентября в ресторане "Околица".

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Опубликованы уже три части этой беседы.

Первая касается того, как "слуги народа" обещают полиции политическую крышу в Киеве и защиту от прокуратуры и ГБР.

Во второй нардепы и полицейский обсуждают персону замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, намекая, что она добилась своей должности "через постель".

Третий отрывок разговора посвящен "информационной войне" - в частности, попыткам собравшихся поставить под контроль "слуг народа" Первый городской телеканал, который планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог".

Новая, четвертая часть касается того, как полиция должна держать коммуникацию с новой властью. В особенности - как себя вести новому шефу полиции Кривого Рога Сергею Лукашову. И кто их нардепов курирует какие темы в городе.

Юзик: ...Еще в этот момент мы проговорили с Володей, что у нас Владимир Захарченко – он вообще бывший, ну, бывших не бывает, а сейчас народный депутат, работник правоохоронной системы, уволился в 2006 году.

Захарченко: (вклинивается и говорит неразборчиво) Фактически... город криминальный. Но я без лишнего хвастовства скажу так: я вот, можно так сказать, на сто процентов не просто готов, я познакомлю с людьми, которые расскажут реальный стан вещей. Кто чем занимается. Сейчас так получилось, что я, встречая бывших преступных авторитетов, они сейчас уважаемые бизнесмены, в разговоре со мной говорят: Владимир Васильевич, ну даже мы того не делали, а сейчас делают ваши коллеги. Трошки неправильно звучит фраза "крышует". Они не крышуют, они возглавляют. Я говорю откровенно.

Реплика: Они есть организаторами всех этих движений.

Захарченко: То есть, яки люди влаживают свои деньги, яки влаживают в сбыт наркотиков, в металлолом, и так далее. Они не получают откат. Это их бизнес.

Реплика: И незаконная протекция.

Захарченко: Все. Все.

Реплика: Человек, который наших...

Второй голос: Ну давайте резюмируем?

Третий голос: Будем о жизни, а не о работе.

--- (новый кусок записи)

Огурченко: А мы можем общаться или нет?

Второй голос: Да, нормально

Огурченко: ...Чтобы не было, там, что вон Лукашов (глава полиции Кривого Рога - Ред.) уже общается с директором, грубо говоря...

Реплика: А он должен щас с ним общаться...

Огурченко: Я уточняю, чтобы понимать. Я же не буду звонить всем. Кому-то должен звонить одному. Мне там как руководителю и кому-то с вашей стороны.

Мужской голос: Если нужна коммуникация по КМК (Криворожсталь - Ред.)...

Огурченко: Ну, допустим, я буду звонить вам всем. Ему (Лукашову - Ред.) надо с кем-то конкретно криворожским, я думаю, что с Володей (Захарченко - Ред.).

Юзик: Я думаю, что с Володей.

Мужской голос: Это по криворожским, это не по бизнесу, да?

Огурченко: ну, я имею в виду, чтобы он (Лукашов - Ред.) в штангу не попал за незнание.

Мужской голос: (неразборчиво) Прилетает ваш... он встречается напрямую и улетает через 2 часа, об этом никто не знает, а у меня (неразборчиво) в кабинете через Поэтому коммуникация с КМК пожалуйста, вот. Да? В милиции, в правоохранительных органах, это вот Владимир (Захарченко - Ред.), он супер. По ГОКам - я не беру ГОКи.

Огурченко: Экономику мы с вами обсудим.

Мужской голос: Да.

Огурченко: Чтобы он же не зашивался здесь в плане того, что.. потому что чернуху всю будет он убивать. Он должен ни от кого не зависеть.

Мужской голос: У вас полный карт-бланш.

Другой голос: У вас крыша!