Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком
Президент России Владимир Путин лестно отозвался о главе Украины Владимире Зеленском, назвав его симпатичным человеком. Это произошло во время форума "Россия зовет!", передает "Gazeta".
Уточняется, что Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам президента РФ, они разговаривали лишь по телефону.
"Мне кажется, он симпатичный человек, искренний", - сказал Путин.
Напомним, что после масштабного обмена пленными 7 сентября президенты Украины и России провели телефонные переговоры.
Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле не исключают возможность личной встречи Зеленского и Путина.
Также мы сообщали, что Путин впервые предложил развести войска на Донбассе по всей линии разграничения.
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