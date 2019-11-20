Президент России Владимир Путин лестно отозвался о главе Украины Владимире Зеленском, назвав его симпатичным человеком. Это произошло во время форума "Россия зовет!", передает "Gazeta".

Уточняется, что Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам президента РФ, они разговаривали лишь по телефону.

"Мне кажется, он симпатичный человек, искренний", - сказал Путин.

Напомним, что после масштабного обмена пленными 7 сентября президенты Украины и России провели телефонные переговоры.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле не исключают возможность личной встречи Зеленского и Путина.

Также мы сообщали, что Путин впервые предложил развести войска на Донбассе по всей линии разграничения.