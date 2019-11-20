Скоро ожидается крупная чистка среди послов Украины за границей. Могут быть заменены 20 послов в разных странах. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Назначения ждут послы в США, НАТО, Совете Европы (должности вакантны, и кандидатуры новых послов уже определены) и представитель в Евросоюзе. По данным источников, решение о новом после в Евросоюзе еще не принято.

Среди послов, назначение которых ожидается, есть те, которые, вероятно, вызовут критику. Их объединяет одно: везде послами должны стать опытные дипломаты.

В конце сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому предложения по 20 новым руководителям иностранных миссий, и они согласованы с главой государства.

В МИД Украины есть идея провести в конце декабря большое совещание послов - собрать в Киеве всех действующих (и, вероятно, ряд следующих) послов Украины, чтобы объяснить им, какова стратегия Киева в противодействии агрессии РФ, в частности на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что новый глава представительства ЕС в Киеве пообещал выучить украинский за год.

Также мы рассказывали, что Зеленский принял верительные грамоты от послов ЕС, Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики.