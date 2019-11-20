В Кремле отвергли территориальные притязания Эстонии к России, которые Таллин обосновывает Тартуским мирным договором 1920 года. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва с этим требованиями согласиться не может, пишет Интерфакс.

Российская сторона рассматривает Тартуский договор как не имеющий юридической силы исторический документ и считает, что его признание может позволить предъявлять территориальные требования к РФ.

Напомним, что Эстония требует от России 5% территории по Тартускому договору от 1920 года. Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что для ратификации российско-эстонского пограничного договора Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского мирного договора 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии в довоенных границах.

Пыллуаас как раз и заявил, что Россия должна вернуть Эстонии "аннексированные территории". "Он подчеркнул, что российско-эстонская граница установлена Тартуским мирным договором. Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определенных им границ, их восстановление со стороны России", - заявил спикер эстонского парламента.

Также мы писали о том, что Эстония и Латвия изучают возможность потребовать у России компенсацию за "советскую оккупацию".