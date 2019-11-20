Дональд Трамп скептически отнесся к победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер во время слушаний в Конгрессе, передает издание ABC.

"Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, кто присутствовал на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины", - сказал Волкер.

По словам экс-спецпредставителя, отзывы Трамп получал от своего адвоката Руди Джулиани.

"23 мая по возвращении из Украины мы пытались убедить президента, что Зеленский является лучшим шансом для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она находилась последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен очень скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - отметил Волкер.

Также он подчеркнул, что несмотря на то, что Трамп отправил поздравления Зеленскому, дата приглашения Зеленского в Вашингтон была известна спустя месяц - это тоже связано с негативной информацией о новоизбранном президенте Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп подумывает о даче показаний в Конгрессе по делу о своем импичменте.

Также мы сообщали, что республиканцы в Сенате США заблокируют импичмент Трампа.