На юге Казахстана задержан главный врач городской клинической больницы №1 города Шымкент - Абылай Донбай. Его подозревают в проведении незаконной трансплантации органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В МВД говорят, что 2017-2018 годах в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами. В качестве доноров органов привлекались граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за финансовых проблем продавали свои почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном Израиля.

Донбай был задержан полицейскими 18 ноября, в этот же день его отправили под арест в изолятор. Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана. Следствие установило, что медик проводил незаконные операции по пересадке органов за крупное вознаграждение.

В ведомстве отметили, что ранее по этому делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также один из членов преступной группы - гражданка Киргизии Б. Тайсалова.

Ранее "Страна" сообщала, что Скалецкая надеется, что трансплантация органов в Украине заработает уже с января-2020.

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