Захваченные Россией украинские судна в Керченском проливе находятся в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом. Об этом рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в комментарии "4 каналу".

"Идет буксирование, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - сказал он.

Видео: Facebook/4newkyiv

Воронченко уточнил, что сейчас корабли подходят к украинским территориальным водам, а на место предназначения они прибудут примерно через 16 часов.

Напомним, возвращенные украинские малые бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" преодолели уже половину пути до материковой части Украины.

Как сообщала "Страна", Зеленский заявил, что не будет бриться. пока корабли не вернутся в порт.

Также мы писали, что в НАТО поприветствовали возвращение захваченных кораблей в Украину.