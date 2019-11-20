Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий бывшим начальником управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком и директором НАБУ Артемом Сытником. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Жалобу на бездействие ГБР подал председатель общественной организации "Правовое государство".

Он просил суд обязать центральный аппарат Госбюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по его заявлению о возможном совершении Горбатюком, Сытником и начальником управления Службы безопасности Украины в Черниговской области уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

14 ноября суд удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть дело.

Ранее "Страна" писала о том, как и за что из Генпрокуратуры уволили Горбатюка.

Также мы писали о том, что за элитный отдых в охотничьем хозяйстве главу НАБУ Сытника оштрафовали на 3400 гривен.