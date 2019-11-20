В среду, 20 ноября, в столичной подземке снова масштабный сбой. Киевский метрополитен предупредил пассажиров о технических работах, из-за которых оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карточки временно нельзя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! На станциях проводятся технические работы, оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна. Завершение работ планируется в течение часа. Приносим извинения за неудобства и просим воспользоваться альтернативными способами оплаты", - заявляет пресс-служба.

Тем временем в киевском метрополитене, не смотря на сбой в работе системы оплаты картой, кассиры все еще продают только по одному жетону для одного человека.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве в час пик перестала работать система электронного билета.

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