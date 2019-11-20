Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказал мнение, что все народные депутаты могли бы обойтись без компенсации за аренду жилья и такие выплаты можно отменить. Об этом передают "Украинские новости".

"Я считаю, что без этого можно было обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть отель "Киев". Например, я считаю, что можно было бы вообще отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - сказал Разумков.

При этом спикер не сказал о намерении подать в парламент соответствующий законопроект.

Напомним, ранее общественное движение "Чесно" сообщило о том, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук снимает квартиру у своей тещи и получает компенсацию из государственного бюджета "за жилье иногородним". Он не ответил на вопрос журналистов о том, платит ли за аренду матери своей жены.

Также мы писали о том, что государство оплачивало жилье 120 нардепам-миллионерам.