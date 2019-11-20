Футболисты английского клуба Манчестер Юнайтед получили специальные инструкции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с казахской Астаной, согласно которым, им рекомендуют проводить на улице не более 10 минут из-за сильного мороза. Об этом сообщает ESPN.

Так, матч пройдет 28 ноября в Нур-Султане. Ожидается, что в день игры температура опуститься ниже 20 градусов по Цельсию. Сама встреча пройдет на искусственном поле "Астана Арены", которая вмещает 30 тысяч зрителей.

Напомним, после завершения группового этапа квалификации на Евро-2020, определились все сборные-участники стыковых матчей. Сама жеребьевка матчей пройдет 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Дания обеспечили себе место на Евро-2020.