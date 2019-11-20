В Харькове, в среду 20 ноября, неизвестные осквернили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом сообщается на сайте региональнгого ГУНП.

Уточняется, что памятник облили красной краской. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

"О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался", - говорится в сообщении.

В среду, 20 ноября, около 09:30 на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия. Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учете Немишлянского отдела полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщали, что в Одессе мемориальную доску маршалу Жукову осквернили украинской надписью "палач".

Также мы сообщали, что Апелляционный суд оставил в силе решение об отмене переименования проспекта Жукова в Харькове.