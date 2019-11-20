В польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце во вторник, 19 ноября, прибыло судно, которое перевозило американский сжиженный природный газ для Украины. Об этом пишет пресс-служба посольства США в Украине в Twitter в среду.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - сказано в сообщении посольства США в Украине.

Фото: twitter.com

Напомним, что Украина, США и Польша подписали документ о безопасных поставках газа. Трехстороннее соглашение предусматривает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) и обустройство газовой инфраструктуры.

Также мы писали о том, что Польша собралась поставлять американский сжиженный газ в Украину.