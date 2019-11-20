Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас сказал о том, что он обещает выучить украинский язык в течение одного года работы в Украине. Об этом он заявил в ходе заседание Кабинета Министров в среду, передают "Українськi Новини".

"Обещаю, если пригласите меня в следующем году также, буду разговаривать на украинском", - сказал Маасикас.

При этом глава представительства сказал вступительное слово на украинском языке, однако далее продолжил свое выступление на английском.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас начал работу в Украине.

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