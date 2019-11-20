Правоохранители не могут надеть электронный браслет контроля на депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича из группы "За будущее" из-за технических проблем. Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

"Там технические моменты. Станция (контроля браслета - Ред.) не добивает к дому Дубневича", - сказал источник.

По его словам, чтобы выяснить это специалисты выезжали на место и проверяли показания сигнала. Как выяснилось, сигнал действительно плохо ловит.

"Никакой зрады нет. Просто технические моменты", - подчеркнул источник.

Напомним, стало известно, на какое имущество нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении 93 миллионов "Укрзализныци", Высший антикоррупционный суд наложил арест.

Как сообщалось, 7 ноября Апелляционная палата ВАКС арестовала Дубневича до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен. 8 ноября нардеп вышел из СИЗО после внесения за него залога.

Также мы сообщали, что Дубневича готовы были взять на поруки сразу девять нардепов.