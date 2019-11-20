Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год. Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины", сообщает enkorr.

"Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря 2019 года, а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другой о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев. Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически", - пояснили эксперты.

Действующий контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью", согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, заключен 16 ноября 2004 года.

Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от множества факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями. Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями. В 2015-2018 годах она действовала на уровне 8,6 евро/т.

В мае 2019 года глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко отмечал, что компания заинтересована в подписании нового 10-летнего транзитного контракта с "Транснефтью" без изменения текущего уровня тарифа.

С 1992 по 2001 годы ежегодный транзит нефти через Украину составлял 49-53 млн т. В 2002 году Россия ввела в эксплуатацию первый маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн т/год, а также нефтепровод к порту Новороссийска мощностью 28 млн т/год. Следовательно, в 2002-2010 годах ежегодный транзит упал до 27-40 млн т. В 2011 году был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн т/год и транзит упал до 14-18 млн т/год.

Ранее "Страна" писала о том, что российская топливная компания выплатила "Укртранснафте" 4,2 млн евро за грязную нефть в трубе.

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