На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта с 21:00 22 ноября до 07:00 23 ноября. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства мост капитально не ремонтировался) будут проводить его текущий ремонт.

"Чтобы уменьшить влияние на трафик ремонт проведут в ночь на субботу. Работы будут вестись в направлении станции метро "Выдубичи". Во время работ движение будет частично ограничено. В КК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве навсегда ограничат движение фур по городу в определенные часы.

Также мы рассказывали, что в Киеве с 1 ноября на главных шоссе столицы ограничили скорость машин до 50 км/час.