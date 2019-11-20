В НАТО утверждают, что не допустят повторения "крымского сценария" на территориях стран Альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь Альянс", - сказал он.

Столтенберг утверждает, что в рамках НАТО нужно сотрудничество, как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях.

"Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - подчеркнул он.

При этом Евросоюз чиновник называет мощным инструментом для "установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО".

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс приветствует передачу Москвой Киеву украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад.

Ранее "Страна" цитировала признание Владимира Зеленского в том, что он не бреется, пока корабли не прибудут в украинский порт.