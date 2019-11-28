Украинские магазины готовятся к "Черной пятнице" - дню больших распродаж, который наступит в последнюю пятницу ноября, то есть 29 числа. Этого дня ждут и покупатели, ведь это возможность купить желанную вещь со скидкой.

Мы уже писали о том, к каким уловкам прибегают в магазинах и какие инструкции уже получили продавцы перед ожидаемым ажиотажем. А теперь посмотрели, какие акции предлагают известные сети и сравнили цены на некоторые популярные товары.

Что такое Черная пятница

Традиция ноябрьских распродаж появилась в США еще в 19 веке - продавцы начали устраивать распродажи после Дня благодарения, когда начинается рождественский сезон. Сам термин "Черная пятница" появился в 1966 году, и изначально этот день так назвали из-за того, что после Дня благодарения на дорогах образовывались гигантские пробки. Это не было связано с распродажами, просто люди разъезжались после важного семейного праздника по домам. Однако затем эти два события увязали в одно.

В США в Черную пятницу действительно предлагают огромные скидки - до 90%. Многие покупатели с ночи выстраиваются в очереди под магазинами, а сразу после открытия буквально штурмуют торговые залы, стремясь урвать товар повыгоднее. Это нередко сопровождается столпотворением и давкой, нередки драки, бывают и несчастные случаи.

Особенности распродажи в этом году. Полезные советы

Что же до Украины, то тут Черная пятница проходит гораздо спокойнее. Никто не делает такие скидки, как в США - все проходит гораздо скромнее. В этом году можно выделить общие тенденции предложений к Черной пятнице.

Лишь часть продавцов обнародовала акционные цены заранее. В некоторых сетях, например, ссылаются на то, что скидки устанавливают не они, а бренды и держат интригу, побуждая подписаться на рассылку.

Потенциальным покупателям массово предлагают зарегистрироваться, оставив номер электронной почты и телефона. А взамен предлагают присылать уведомления о начале распродаж немножко раньше, чем об этом узнают все покупатели. Так продавцы формируют базы клиентов, которым затем будут рассылать сообщения в течение года. Некоторые обещают за это 100 грн поощрения.

Большинство крупный сетей установили счетчики отсчета до знаменательного дня на своих сайтах, чтобы покупатели не забывали о Черной пятнице.

Некоторые объявили предпродажи, объявив, что акции начнутся немного раньше, чем 29 ноября. Другие растянули "пятницу" на 4 и даже 5 дней - до 1-2 декабря, чтобы охватить как можно больше покупателей.

Чтобы подойти к шопингу ответственно и не потратить лишние деньги, стоит помнить правила покупок на распродажах:

Полезно заранее определиться, что именно вы хотите купить, и следить за ценами на разных площадках хотя бы за неделю-две до сейлов, ведь самые предприимчивые продавцы заранее поднимают цены, чтобы в Черную пятницу создать лишь иллюзию скидки

Сравнить цены онлайн в Украине, можно на таких сайтах, как hotline.ua и prom.ua.

Ищите товары на иностранных сайтах, это может быть выгоднее. Например, на американском сайте 6pm кроссовки Nike AIR ZOOM PEGASUS выставлены по скидке за 33 доллара (чуть больше 800 гривен), а на площадке 27.ua, где черная пятница началась уже с 11 ноября, их начальная цена - 4200 гривен (или больше 170 долларов), а по скидке - 2310 гривен (или 94 доллара). Это не говоря об AlliExpress, где, кстати, Черная пятница начнется в 11:00 29 ноября и закончиться в 10:59 1 декабря. Правда, и там продавцы не стесняются завышать цены перед тем, как потом объявить о мега скидках.

Заранее определитесь. какую сумму вы готовы спустить на шоппинг, чтобы в азарте не потратить лишнее.

Скидки в Черную пятницу

Розетка. Мы посмотрели, что предлагают в крупном интернет-магазине "Розетка". Магазин вывесил на сайте целую подборку товаров со скидками и поставил счетчик, который показывает, сколько осталось до старта. Тем, кто скачает мобильное приложение ритейлера и зарегистрируется, обещают предоставить доступ к распродажам на час раньше.

К примеру, сейчас мобильный телефон Samsung Galaxy M10 2/16GB предлагается за 2 999 грн против старой цены в 3 599 грн. Впрочем, по такой же цене его можно найти во многих других магазинах, таких как "Цитрус", "Фокстрот", MOYO и т.д.

Смартфон Asus ZenFone 5Z 8/256GB по промокоду обойдется в 9 999 грн, тогда как обычная цена составляет 14 777 грн. В других магазинах его цена сейчас (без учета возможных скидок в Black Friday) составляет 14 999 грн.

Планшет Lenovo IdeaPad Miix 320 10.1" 4/64GB подешевел на 2 тысячи гривен и стоит не 9 999, а 7 999 грн. По такой же цене его сейчас можно найти, например, в MOYO. В других крупных магазинах он стоит немного дороже.

Компьютер Lenovo IdeaCentre AIO 330-20, который обычно стоит 8 999 грн, по промокоду можно купить за 5 999 грн. Как показывает сравнение цен на hotline.ua, сейчас в других магазинах его самая низкая цена составляет 7 750 грн.

Телевизор LG 43LK5910PLC стоит 9 999 грн против обычной цены 16 999 грн. В прочем, в интернете его (правда, в небольших интернет-магазинах) можно найти и за 8 950 грн. Из крупных магазинов такая же цена есть в Фокстроте, в других он обойдется дороже.

"Читалка" PocketBook 641 вместо 4 777 грн стоит на распродаже 2 999 грн. В настоящий момент в других магазинах она стоит 3 599 гривен.



Также в "Розетке" заявлено множество скидок на сопутствующие товары и аксессуары: защитные стекла, зарядные устройства, перчатки для сенсорных экранов, компьютерные мыши, ремешки для смарт-часов и так далее.

Кроме "черной пятницы" на сайте проходит и предпродажа "Репетиция Черной пятницы". Она действует с 20 по 25 ноября.

Цитрус. За регистрацию в мобильном приложении Citrus, сеть предлагает 100 грн и обещает сообщать об акциях и скидках.

Продавец обнародовал цены на разные категории товаров к Черной пятнице. Например, Apple iPhone Xr 128Gb Black подешевеет на 18% - с 24 999 до 20 499 грн. Внушительное снижение, однако сравнение цен показывает, что уже сейчас и без скидки к Черной пятнице такую же модель можно купить в Алло за 19 999 грн, а в более мелких магазинах и за 17 999 грн.

Samsung Galaxy A50 2019 A505F 4/64Gb сбросит 8% - с 8 499 до 7 799 грн. По такой же цене сейчас смартфон предлагают в Фокстроте, Эльдорадо, Техномаркете, Ringoo. А в мелких магазинах можно найти эту модель и за 6 799 грн.

Кстати, ранее мы писали, что после того, как Apple презентовала новые iPhone 11, выяснилось. что в украинских магазинах за него просят на 6-8 тысяч гривен дороже, чем было заявлено в Apple. А на отечественном рынке стоимость одной модели может отличаться на 5 - 8 тысяч гривен в зависимости от продавца.

Алло. Здесь также повесили счетчик на сайт. Распродажа откроется в ночь с 28 на 29 ноября. Как и "Розетка", "Алло" предлагает скачать мобильное приложение или зарегистрироваться по специальной форме на сайте, чтобы узнать о скидках немного раньше.

А пока, еще до Черной пятницы, в рамках кампании "Жоский зниждець" Алло, например. предлагает смартфон Xiaomi Redmi 7 4/64GB за 4 999 грн вместо старой цены в 5 999 грн. При этом в мелких магазинах, не являющихся официальными партнерами Mi, цены на эту же модель стартуют от 3 121 грн.

ZTE Blade A7 на 32 GB "Жоский зниждець" Алло предлагает за 2 499 грн. Такая же цена на эту модель в "Цитрусе" и Comfy. А в магазине STYLUS ее можно купить за 2399 грн. Об этом свидетельствуют данные hotline.ua.

Мега скидки 29 ноября обещают в Comfy. Покупателям предлагают подписаться на уведомления о снижении цен. Для этого нужно оставить свой email и номер телефона. К Черной пятнице, например, обещают скинуть сразу 5 тыс грн на смартфон Samsung Galaxy S10e 6/128Gb Black - с 22 999 до 17 999 грн. При этом, по данным hotline.ua, за такую же цену сейчас эту модель можно купить в Цитрусе, Эльдорадо, Фокстроте. А у менее известных продавцов еще дешевле.

На Huawei P Smart Z Emerald Green будет скидка на 2 тыс грн - с 7 999 до 5 999 грн. За такую же цену он продается в Алло, Цитрусе, Ringoo, MOYO. А если постараться, можно найти ценник и на 5 499 грн.

В Фокстроте Черная пятница растянется с 28 ноября по 2 декабря. Некоторые скидки действуют уже сейчас. Например, на APPLE iPhone Xr 64GB Black цену снизили на 3 тысячи - с 21 999 грн до 18 999 грн. Впрочем по такой же цене его сейчас реализуют практически во всех крупных торговых сетях.

При этом в некоторых сообщают, что снизили цену еще больше. Например, сразу на 4 тысячи, как в Цитрусе .

А в MOYO итоговая цена на модель такая же, но продавец сообщил о скидке в 500 грн.

В Эльдорадо Черная пятница начнется с 00:00 28 ноября. Максимальные скидки на технику составят 70%. На сайте Эльдорадо сообщают, что акция распространится не только на филиалы сети во всех городах, но и на товары онлайн. В этом случае можно следить за ценой конкретного товара, если добавить его в wish-лист, нажав опцию "Следить за ценой". Список акционных цен в Эльдорадо пока не обнародовали.

JYSK тоже готовит скидки к Черной пятнице и обещает снижение до 70% на 2 тысячи товаров. Акция продлится с 28 ноября до 1 декабря - то есть 4 дня. Покупателям предлагают опцию - зарезервировать товар со скидкой онлайн, а потом забрать его на кассе в дни акции. Правда, до наступления Черной пятницы, точный список товаров и сниженные цены на них неизвестны.

Сесть супермаркетов Eva начнет Черную пятницу на день раньше других конкурентов - 28 ноября. Цены пока не афишируют предлагая подписаться на рассылку, чтобы узнать о начале распродажи пораньше.

Ранее мы рассказывали, какие скидки предлагают крупные украинские магазины.