Кабинет министров Украины открыл для публичного доступа систему мониторинга за прогрессом выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Система называется "Пульс соглашения", заработать для всех она должна уже сегодня, 20 ноября. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время специального евроинтеграционного заседания Кабмина.

Ранее система "Пульс соглашения" была доступна исключительно для представителей органов государственной власти.

"Мы хотим открыть систему, софт, который позволяет отслеживать, как мы продвигаемся по евроинтеграции", - заявил премьер-министр.

Также вице-премьер Дмитрий Кулеба добавил, что система работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам информации, которую подают соответствующие министерства.

"Пульс соглашения" показывает не только успехи, а и провалы, ведь Украина серьезно отстает от графика выполнения соглашений.

Мониторить реализацию Соглашения об ассоциации можно будет по этой ссылке.

Видео: YouTube/КабМін

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин Гончарука запустил проект "Лес в смартфоне".

Также мы рассказывали, что в среду, 20 ноября, на заседании Кабмина будут голосовать за увольнение заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука.