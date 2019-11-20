Нардеп Поляков подал заявления в НАБУ и ГБР по поводу "Криворожгейта"
Народный депутат Антон Поляков обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о необходимости проверить на предмет возможного совершения преступления некоторыми членами фракции "Слуга народа". Об этом сам Поляков сообщил "Стране" и показал соответствующие документы.
Речь в его письме идет о переговорах представителей фракции "Слуга народа" и руководства полиции Днепропетровской области, которые состоялись в одном из ресторанов Кривого Рога 25 сентября и получили название "Криворожгейта".
Фото: Страна.ua
Фото: t.me/poliakovanton
Напомним, что до этого Антон Поляков выложил аудиозапись, на которой ряд нардепов "Слуги народа" во главе с Юрием Корявченковым (по крайней мере так утверждают распространители записи) устанавливают неформальные связи с руководством днепропетровской полиции.
Они, по сути, заявляют, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А полициейские в обмен будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.
Ранее "Страна" публиковала расшифровку аудиозаписи, как депутаты из "Слуги народа" решали вопросы с полицией в Кривом Роге.
Также мы писали, о чем шла речь за тайным ужином Зе-депутатов и полицейских в Кривом Роге.