Народный депутат Антон Поляков обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о необходимости проверить на предмет возможного совершения преступления некоторыми членами фракции "Слуга народа". Об этом сам Поляков сообщил "Стране" и показал соответствующие документы.

Речь в его письме идет о переговорах представителей фракции "Слуга народа" и руководства полиции Днепропетровской области, которые состоялись в одном из ресторанов Кривого Рога 25 сентября и получили название "Криворожгейта".

Фото: Страна.ua

Фото: t.me/poliakovanton

Напомним, что до этого Антон Поляков выложил аудиозапись, на которой ряд нардепов "Слуги народа" во главе с Юрием Корявченковым (по крайней мере так утверждают распространители записи) устанавливают неформальные связи с руководством днепропетровской полиции.

Они, по сути, заявляют, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А полициейские в обмен будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Ранее "Страна" публиковала расшифровку аудиозаписи, как депутаты из "Слуги народа" решали вопросы с полицией в Кривом Роге.

Также мы писали, о чем шла речь за тайным ужином Зе-депутатов и полицейских в Кривом Роге.