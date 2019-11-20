Завтра, 21 ноября, начнется новый виток Штайнмайер-майдана – акций, которые требуют перестать договариваться с Россией по Донбассу.

Протестов не было почти месяц. Те, которые проходили в октябре, под конец начали сдуваться и явно выдохлись. На последней такой акции 29 октября собралось около пятисот человек.

Правда, националисты пообещали еще раз выйти на годовщину начала Евромайдана – то есть в четверг 21 ноября. Памятная дата станет лишь предлогом, чтобы "Движение сопротивления капитуляции" смогло напомнить о себе.

Это движение – симбиоз националистов и сторонников предыдущей властной команды в лице Петра Порошенко. Они уже объявили, что завтра, в 19:00 проведут вече на Майдане.

"Страна" разбиралась, что ждет Киев на годовщину "Революции достоинства".

Как начался и зачах Штайнмайер-майдан

Официально это движение называется "Рух опору капітуляції". Однако в народе ему дали прозвище Штайнмайер-майдан: акции протеста начались после подписания Украиной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Она означает следующее. Украина обязалась в первый день выборов на неподконтрольных территориях ввести там особый статус на временной основе. А после признания голосования в ОБСЕ – и на постоянной. Придумал эту схему бывший министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер еще в 2016 году.

Технически эта формулировка на данный момент ни к чему Киев не обязывает. Ведь все равно еще непонятно, когда и как пройдут выборы на территории "ЛДНР". Для них нет ни специального закона, ни, похоже, политической воли.

Подписание формулы Штайнмайера в Минске имело символическое значение для России, которая выдвигала это условие для встречи с Зеленским в Нормандском формате.

Однако противники новой власти начали немедленно разгонять "зраду". С одной стороны – чтобы нарастить собственный политический вес и мобилизовать общество против Зеленского. С другой – чтобы задавить в зародыше любую смену конфронтационного с Россией вектора. Ведь только в нем возможно их политическое существование.

Первые акции протеста начались после подписания "формулы" 1 октября. Они были малочисленны и длились полтора-два часа под стенами Офиса президента. В них приняли участие активисты "Нацкорпуса", сторонники Корчинского и порохоботы. Это был главный актив на тот момент.

Первое крупное вече на Майдане прошло 6 октября – за день до запланированного в Минске разведения сил в Золотом. В нем приняли участие уже до 7 тысяч человек, а под конец приехал даже Порошенко. Но и это сравнительно небольшое количество митингующих заставило Банковую сдать назад: развод войск на следующий день был отменен.

Далее в дело вступил "Нацкорпус", который со стрельбой прорвался через блок-посты в Золотое и заявил, что не позволит провести отведение. А на 14 октября тем временем готовилось новое действо в Киеве – марш на день украинской армии, приуроченный к годовщине создания УПА.

Эта акция должна была стать кульминацией протестов, однако серьезного прироста массовости – не показала (собралось в районе 10 тысяч человек). Стало понятно, что протесты дошли до своего потолка, и настоящего Майдана из них не получится.

Причина – высокий запрос на мир в обществе. И все еще высокая популярность Зеленского, против которого готовы протестовать лишь праворадикалы и "попутчики" вроде проигравшего выборы Порошенко.

После марша националистов на Покрова власть начала потихоньку готовиться к разведению в Золотом. За две последующие недели были, по всей видимости, достигнуты некие договоренности "под ковром": в частности, с главой МВД Арсеном Аваковым, которому приписывают влияние на партию Билецкого. И 29 октября разведение началось.

Вечером того же дня националисты и порохоботы устроили мини-акцию под Офисом президента и пообещали вернуться, но только через месяц – на годовщину Евромайдана.

Почему остановились?

Почему взяли такую паузу, хотя предстояло еще и разведение в Петровском (которое прошло без эксцессов со стороны националистов) – официально со стороны "антикапитулянтов" никто не объяснил. Но выглядело все так, будто кто-то щелкнул тумблером и "отключил" протесты.

Версии на этот счет разные. Начиная с договоренностей с уже упомянутым Аваковым (его люди были назначены губернаторами Харьковской и Одесской областей) и заканчивая вероятным договоряком с Порошенко, очертания стали проступать в последнее время.

"Страна" уже рассказывала о блокировке Русланом Рябошапкой "пидозры" на экс-президента, которую еще 30 октября ГБР передало в Генпрокуратуру. Интересна и посильная помощь премьера Гончарука при заведении в Раду Владимира Вятровича, который влился в "Европейскую солидарность".

В Раде даже заявили о неформальной коалиции "Слуги народа" и партии Порошенко. Видимо, в этом и стоит искать причины, почему протесты стали вообще сдуваться.

Верна ли эта гипотеза – увидим по акциям 21 ноября. Тем более, что как раз в понеельник началась активизация уголовных дел против Порошенко. ГБР публично объявило, что повторно отправило генпрокурору проект подозрения против экс-президента.

Впрочем, этот момент также может быть использован для шантажа Порошенко - мол, "будешь вести себя тихо, "пидозру" и дальше будем "мариновать" в Генпрокуратуре. А если будут эксцессы, то дадим ход".

Но это мы увидим уже потом, а пока разберемся, что ожидается на акциях 21 ноября.

Утренний пикет от Свободы

С утра ВО Свобода, которая в некоторых акциях "Штайнмайер-майдана" участвовала, но всегда держалась особняком, будет пикетировать Киевраду с требованием принять решение об обращении к президенту и Верховной Раде о недопущении сдачи нацинтересов и капитуляции.

То есть и в этот раз партия Тягнибока будет действовать самостоятельно. На ее страницах в соцсетях ничего не говорится об участии в вече на Майдане в 19:00. Хотя не исключено, что "свободовцы" там появятся - на правах майданной партии.

Майдан желтых повязок-2

Но основные события этого дня будут происходить вечером.

Националистический "Рух опору капитуляции" назначил сход на Майдане. Вече "Ми маємо гідність!" должно начаться в 19:00. То есть именно это и будет тот самый Штайнмайер-майдан.

"Сегодня наш народ снова чувствует угрозу нашей государственности, национальной достоинства, идентичности и родном языке. Чувствуем угрозу потери демократии, исторического шанса на вступление в НАТО и ЕС. Ежедневно видим, как нарушаются "красные линии" общих достижений, как регулярно власть испытывает общество, переходя за рамки дозволенного. Мы, украинские граждане, не имеем права молча наблюдать за этим" - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

В Рухе призвали "не множить альтернативные события в этот день" и прийти на Майдан без партийных флагов, с национальной символикой и желтыми ленточками, которые назначили символом отпора российской агрессии.

Один из координаторов движения, волонтер и порохобот Мирослав Гай ранее заявил, что на вече будет представлен мирный план от стратегического совета "Руху опору капитуляции", куда входят дипломаты, общественные деятели, известные в прошлом политики.

"Этот план будет соответствовать всем международным и украинским законам. И он будет альтернативой "формуле Штайнмайера", которую сейчас планирует внедрить Офис президента. Украинское гражданское общество покажет, что оно готово к миру, но только на украинских условиях", - сказал Гай.

По его словам, данный план будет сначала презентован еще до проведения вече, а затем планируется большой форум, на который приглашаются все желающие представители гражданского общества и политических партий для обсуждения этого мирного плана.

В Нацполиции уже приготовились к усиленному дежурству в Киеве 21 и 22 ноября.

"Рух" создан Юрием Шухевичем (сын командира УПА), Дмитрием Ярошем (Украинская добровольческая армия, бывший вождь "Правого сектора"), Андреем Тарасенко (нынешний вождь "Правого сектора") и другими националистами, а также экс-главой института нацпамяти Владимиром Вятровичем и бывшим ректором Могилянки Сергеем Квитом.

Кроме Вятроича, в списке много других сторонников экс-президента - Мирослав Гай, Сергей Высоцкий, Юрий Гудыменко, Дмитрий Линько, Олег Березюк. Также в нем оказался Роман Бессмертный, которого Зеленский недавно уволили из Трехсторонней контактной группы. Есть в списке активисты "Демократической сокиры" и "Информнапалма".

На акцию 21 ноября призвали прийти писатель Оксана Забужко и журналист Юрий Макаров.

Пока в "Рухе" нет представителей Нацкорпуса. По состоянию на 20 ноября ни на сайте Нацкорпуса, ни на страницах его членов в соцсети не был анонсов предстоящего Вече на Майдане (однако на Штайнмайер-майдане 6 октября в толпе были представители Нацкорпуса - Ред). Не ссылаются на предстоящее событие и в "Правом секторе".

Марш Коханивского 22 ноября

На 22 ноября анонсирована еще одна акция на Майдане Независимости - с последующим шествием к ​​Офису Президента. Об этом сообщили в Нацполиции.

Ранее о мероприятии 22 ноября заявлял глава ОУН Николай Коханивский, председатель "Черного комитета" Богдан Тыцкий и лидер "Национал-патриотического движения Украины" Михаил Ковальчук. Они объявили, что 22 ноября созывают "новый майдан", который начнется в 19:00.