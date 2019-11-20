Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что доверие к его заместителю Александре Клитиной снизилось из-за секс-скандала с пранкером Джокером. Об этом сообщает "Левый берег".

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал он.

В то же время Криклий уточнил, что слова его зама относительно того, что в МИУ "что-то мутят с тендерами на локомотивы" является неправдой.

"Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение", - подчеркнул он.

Напомним, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, которая попала в постельный скандал, выложила пост в соцсетях, где она прокомментировала скандал, после того, как ей написал пранкер Джокер.

Подробнее биографию Александры Клитиной и больше ее фото вы можете посмотреть в материале "Страны".